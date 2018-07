Geromel volta a treinar, mas Marinho e Kannemann são preservados no Grêmio

Folhapress

PORTO ALEGRE, RS (UOL/FOLHAPRESS) - Os trabalhos desta sexta-feira (13) marcaram o retorno de Pedro Geromel ao Grêmio. O zagueiro voltou após folga concedida em virtude do período com a seleção brasileira, com quem estava desde 21 de maio. Por outro lado, a atividade em um dos gramados do CT Presidente Luiz Carvalho não contou com Marinho. Kannemann ainda saiu mais cedo do treino.

Geromel não joga pelo Grêmio desde 15 de maio, quando foi titular no duelo diante do Monagas-VEN, pela fase de grupos da Libertadores.

O zagueiro se reapresentou e treinou normalmente. Em virtude do ritmo de treinamento, mantido durante a Copa do Mundo, o Grêmio entende que Geromel jogará normalmente contra o Atlético-MG, na próxima quarta-feira, na Arena.

A atividade no CT do Grêmio reservou trabalho em campo reduzido. Durante essa sessão, Kannemann relatou desconforto e foi ao encontro de Renato Gaúcho. Depois, conversou com um integrante do departamento médico e seguiu para o vestiário.

Já Marinho foi preservado do treino em protocolo adotado recentemente com Everton. O meia-atacante permaneceu na academia, mas o Grêmio informou que ele não tem lesão.

Maicon, ausente em todos os testes do período sem jogos, correu ao redor do gramado. Em outro grupo, estavam Everton, Alisson e Lima. Ramiro também fez atividade diferente.

O Grêmio tem encarado o recesso como um intervalo para carregar as energias. Até por isso, a comissão técnica tem dosado as cargas e não se furta em dar folga para os jogadores. O time retoma os jogos oficiais nas quartas de final da Copa do Brasil, oitavas da Libertadores e mais rodadas pesadas do Brasileirão em meio aos duelos mata-mata.