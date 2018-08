Gian e Giovanni retomam dupla e apostam em músicas online e de graça

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS0 - O cantor sertanejo Giovani disse que o anúncio do retorno da dupla com Gian se deve a um pedido de seu pai, que morreu no fim do ano passado.

Ajudou ainda a dupla que manteve com Rick, que acaba de anunciar retorno com Renner, durante o hiato da parceria com Gian o fez pensar sobre a possibilidade.

"Tinha muita vontade de voltar com o Gian aos palcos. O público sempre pedia por isso", fala.

Gian e Giovani, que são de Franca (401 km de SP), começaram a carreira em 1998 e fizeram pausa em 2014, quando Gian, 51, sofreu um AVC (acidente vascular cerebral).

Após quatro anos, dizem não se preocupar com a concorrência acirrada no gênero. "Duas ou três duplas não fazem o cenário da música sertaneja. Nosso país é muito grande! Sertanejo sempre vai tocar bastante, tem espaço para todo o mundo", afirma Giovani, 47.

Ele diz estar empolgado para voltar aos palcos com o irmão. Para eles, a popularização do sertanejo é positiva para a retomada da carreira."Os mais novos se inspiram nos artistas da nossa época e, modéstia à parte, em nós também. Para a gente, voltar agora para o mercado com essa galera toda é maravilhoso."

Conhecidos por darem voz aos sucessos "Nem Dormindo Consigo te Esquecer" e "O Grande Amor da Minha Vida", os irmãos estão com a agenda cheia. "Nosso repertório é muito bem-aceito pelo público, e essa é a nossa maior bagagem", diz Giovani, acrescentando que a intenção é renovar a carreira sem perder a tradição.

"A verdadeira música sertaneja, que é a música romântica, é duradoura. Há canções que gravamos em 1990 e são atuais até hoje".

A dupla pretende lançar, ainda neste ano, quatro músicas novas _além de "E se Eu Falar", que está nas rádios e nas plataformas online desde agosto. Está nos planos, também, gravar um DVD no último bimestre e fazer uma curta temporada de shows nos EUA.

Giovani, que esteve no projeto "Dois Corações" com Rick, também precisa cumprir a agenda dos shows que já estavam marcados.

Para o DVD, que não tem data para lançamento, eles cogitam convidar parceiros "das antigas" para um projeto que vai misturar nostalgia e novos trabalhos.

Mas não pensam em novas parcerias. "O foco para retomar a carreira é tão grande que não chegamos a pensar sobre isso. Vai ser o final de ano mais agitado que tivemos na nossa carreira", finaliza Giovani.

DUPLA QUER CANÇÕES ONLINE E DE GRAÇA

Afinados com as novas tendências do mercado, os irmãos Gian e Giovani pretendem aderir à estratégia de lançar músicas atreladas aos clipes nas plataformas digitais.

O trabalho de retorno da dupla, "Se Eu Falar", já está disponível para download.

"Do mesmo jeito que eu ouço em casa os artistas de que eu gosto, como Chitãozinho & Xororó, Bruno & Marrone e Roberto Carlos, o público ouve o que quer e como quer", afirma Giovani.

Ele também acredita que o novo modo de ouvir música vai fazer o mercado de sertanejo crescer, já que não há mais a necessidade de montar um álbum inteiro para lançar uma música.

"Essas plataformas aproximam muito mais o público dos artistas. Voltar ao mercado agora é muito mais confortável comparado com tudo o que já aconteceu com a gente."