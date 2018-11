Giba anuncia que fará parte do Hall da Fama do vôlei mundial

Folhapress

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Mesmo aposentado, Giba continua colhendo os frutos de sua carreira no vôlei. O ex-atleta anunciou em sua conta no Instagram que, a partir desta sexta-feira (9), seu nome fará parte do Hall da Fama do Vôlei.

"Amanhã é um dia muito especial na minha vida e na minha carreira. Quatro anos depois da aposentadoria, passo, a partir deste dia 09 de novembro, a integrar o Hall da Fama do Vôlei Mundial! Uma honra e uma emoção indescritíveis", escreveu.

Apesar de estar honrado com a homenagem, ele não poderá comparecer à cerimônia. "Infelizmente, por conta de diversos compromissos assumidos anteriormente, não poderei estar presente na cerimônia, mas terei um representante! Aproveito para agradecer a todos, primeiro pela indicação, e, claro, pelas mensagens que tenho recebido! Saibam que sem vocês, fãs, amigos e companheiros, não teria conquistado nada!", agradeceu Giba.

O Hall da Fama do Vôlei foi criado para homenagear atletas, técnicos e árbitros. Entre os sete brasileiros que figuram por lá estão: Mauricio, homenageado em 2012, Shelda (2010), Ana Mozer (2009) e Jaqueline Silva (2006).