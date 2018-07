Gil e Chico encerrarão festival no Rio pela libertação de Lula, diz organização

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Chico Buarque, Gilberto Gil e Beth Carvalho devem participar do Festival Lula Livre, neste sábado (28), nos Arcos da Lapa e no palco da Fundição Progresso, no centro do Rio de Janeiro.

O evento promoverá shows de ao menos 43 artistas no que os organizadores chamam de "um ato cultural e político em defesa da libertação do ex-presidente Lula".

Há expectativa de que Chico e Gil cantem juntos no encerramento do festival; seria a primeira vez em muitos anos que os artistas se apresentariam juntos.

Também são esperados candidatos à Presidência de partidos da esquerda, como Guilherme Boulos, do PSOL, e Manuela D'Ávila, do PCdoB.

A iniciativa para o festival partiu de um manifesto encabeçado por 12 artistas, intelectuais e jornalistas: Leonardo Boff, Chico Buarque, Eric Nepomuceno, Martinho da Vila, Lucélia Santos, Luís Nassif, Conceição Evaristo, Fernando Morais, José Celso Martinez Correa, Hildegard Angel, Luiz Carlos Barreto e Ziraldo.

O manifesto é assinado por 750 personalidades -a lista completa está no site do evento: https://www.change.org/p/lulalivrefestival-gmail-com-festival-lula-livre.

"É um grito da cultura por liberdade, vindo de artistas que não necessariamente votam no Lula ou no PT, mas que acreditam que o ex-presidente é um preso político e que precisa ser solto imediatamente", afirma uma das organizadoras.

A programação vai começar às 14h, na praça dos Arcos da Lapa, com atividades como oficinas e peças de teatro; depois, às 16h30, um show da Orquestra Voadora deve dar início aos espetáculos.

Beth Carvalho deve participar mesmo adoentada, em cadeira de rodas.

Outros artistas que organizaram ou apoiam o evento, como Martinho da Vila, Zeca Pagodinho e Caetano Veloso, não participarão por causa de suas agendas de shows.

Lula está preso desde abril, em Curitiba, após ser condenado em segunda instância em processo que apurou crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro na compra de um apartamento tríplex no Guarujá, em São Paulo.

O ex-presidente da República afirma que o apartamento não é seu e que sofre perseguição da Justiça.

Apesar de o ex-presidente estar preso, ele é apresentado pelo PT como o pré-candidato do partido à Presidência da República nas eleições de outubro.

Confira, a seguir, a escalação do Festival Lula Livre:

