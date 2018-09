Gilberto Gil surpreende pedestres com show ao lado de Anavitória em avenida de São Paulo

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Pessoas que passavam pela avenida Faria Lima, no Itaim Bibi, zona oeste de São Paulo, na noite desta quinta-feira (27), foram surpreendidas por um show surpresa do cantor Gilberto Gil com a participação da dupla Anavitória.

A apresentação aconteceu no vão livre do Pátio Victor Malzoni, onde a marca Johnnie Walker já havia feito outras intervenções musicais nos últimos meses, com Os Paralamas do Sucesso, Dado Villa Lobos e Samuel Rosa. Esse último foi parte da comemoração pelos 110 anos do Striding Man, o ícone da marca.

"Você está no 'busão', indo embora pra casa, e se depara com um show do Gilberto Gil", comentou uma internauta no Twitter. "Está tendo um show do Gilberto Gil na porta de casa. Eu sou muito chique", falou outro. "Eu morro de amor com as meninas do Anavitória junto com Gilberto Gil", disse mais um.

Intervenção semelhante também já foi feita em Recife, onde se apresentaram Paulo Miklos e o maestro Spok. Segundo a assessoria da Johnni Walker, novos shows semelhantes são esperados como parte do projeto "O progresso de um é o progresso de todos", trazendo músicos experientes com cantores novatos.