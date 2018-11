Gilmar Mendes mantém decisão que livrou Beto Richa da cadeia

O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal (STF), recusou argumentos de recursos da Procuradoria-Geral da República (PGR) e do Ministério Público do Paraná (MP-PR) e decidiu manter a decisão que tirou da prisão o ex-governador Beto Richa (PSDB). Por outro lado, Mendes negou estender o Habeas Corpus (HC) a outros seis presos que o procuraram para obter o mesmo benefício concedido ao tucano. Os presos alegam que as prisões são conduções coercitivas disfarçadas. Os advogados do ex-governador e outros entraram com o recurso baseado na “inconstitucionalidade da condução coercitiva de investigado”, em ação que era relatada por Gilmar.

Para a procuradora-geral da República Raquel Dodge, o instrumento utilizado por Richa abre precedente para que qualquer preso temporariamente recorra ao argumento. “Sempre que um preso temporariamente entendesse que sua prisão foi uma condução coercitiva disfarçada, iria provocar o Relator da ADPF 444 [Gilmar Mendes] a revisar o decreto prisional”, destacou Dodge. Nesse aspecto, Gilmar Mendes acatou o argumento de Dodge e negou recursos que tentaram pegar carona na decisão que liberou Richa.

Em trecho do despacho que manteve a decisão que tirou Beto Richa da prisão, publicado pelo site do jornal ‘Gazeta do Povo’, Gilmar Mendes afirmou que as prisões servem apenas “como forma de antecipação de pena, submissão ao vexame público, atendimento ao clamor popular ou aos anseios da opinião pública”.

Excessos - O ministro cita o caso do reitor da Universidade Federal de Santa Catarina que tirou a própria vida após ser alvo de uma operação da Polícia Federal. “Outros exemplos de excessos e abusos de prisões provisórias e atividades persecutórias ainda podem ser citados, como o caso do Reitor Luiz Carlos Cancellier em Santa Catarina, a utilização de algemas e grilhões contra o ex-governador do Rio Sérgio Cabral, a absolvição, não antes sem a prisão, do banqueiro André Esteves, e a ausência de denúncia contra a esposa do Senhor Carlos Alberto Richa no caso aqui tratado”, cita ele.

Beto Richa foi preso em 11 de setembro na Operação Rádio Patrulha, por determinação do juiz Fernando Fischer, da 13ª Vara Criminal de Curitiba, a pedido do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) do MP-PR. A operação investiga fraudes em programa de manutenção de estradas rurais no Paraná. Richa entrou com Habeas Corpus que foram negados no Tribunal de Justiça do Paraná (TJ-PR) e no Superior Tribunal de Justiça (STJ). Depois, com argumento inusitado, recorreu a Gilmar Mendes, que já tinha publicamente se manifestado contra a prisão do tucano, em entrevista à imprensa.

Primo de tucano adia volta alegando doença

O primo do ex-governador Beto Richa (PSDB), Luiz Abi Antoun adiou a volta do Líbano, que estava prevista para o último sábado. Em resposta a despacho do juiz Fernando Bardelli Silva Fischer, da 13ª Vara Criminal de Curitiba, que solicitou informações sobre o paradeiro de Abi, a defesa do denunciado informou que ele foi ao médico em Beirute, capital do Líbano, no último dia 4, e diagnosticado com “dispneia, tosse e febre”. Exames verificaram problemas pulmonares como “hipoxemia de 90%” e “chiado difuso”, além de “enfisema apical”, o que teria impossibilitado o embarcque em voo de retorno ao Brasil.

O mandado de prisão preventiva da Operação Rádio Patrulha, que investiga fraudes em programa de manutenção de estradas ruraus, está suspenso em função de decisão do ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal (STF). Abi também teve autorizado pedido de prisão na Operação Integração 2, mas já estava em viagem ao exterior.

O advogado Anderson Mariano, que defende Abi, afirma que agora ele deve retornar no dia 12 de outubro. “Eu sei que ele está com enfisema pulmonar e o médico proibiu ele de viajar de avião. Por 10 dias se não me engano. Tem que ver no atestado, mas ele tem retorno no médico dia 12 de outubro pra ver se pode viajar ou não”, afirmou o advogado.

Atestado

A defesa anexou no processo um atestado médico ao processo, emitido pela médica Adelle Sakr, do Centre Hospitalier du Nord. Abi viajou para o Líbano três dias antes da expedição de mandado de prisão. A ação investiga esquema de corrupção no pedágio administrado por seis concessionárias - Econorte, Ecovia, Ecocataratas, Rodonorte, Viapar e Caminhos do Paraná. Os pagamentos teriam ocorrido de 1999 até o início de 2018. “As empresas simulavam prestação de serviço com outras sociedades envolvidas no esquema. Essas outras sociedades produziam dinheiro em espécie. As empresas, com esse dinheiro em espécie faziam a entrega para o operação financeiro do esquema e esse operador distribuía para os agentes públicos corrompidos”, afirmou o procurador Diogo Castor de Mattos.

No esquema mais recente, supostamente iniciado em 2011, o pagamento de propina mensal a integrantes do governo Beto Richa seria de cerca de 2% dos contratos com os fornecedores do DER.