Ginasta paranaense lança vaquinha online para disputar o Sul-Americano

Silvio Rauth Filho

A família da ginasta paranaense Flávia Paesano, 11 anos, lançou uma “vaquinha” na internet para tentar pagar as despesas para a disputa do Campeonato Sul–Americano de Ginástica Artística. A competição será em Lima, no Peru, de 16 a 22 de outubro. Seis brasileiras estão classificadas para a disputa.

O custo estimado por atleta, segundo a família de Flávia Assumpção Paesano, é de R$ 8 mil. “Teremos que pagar as passagens, técnico, árbitro, hospedagem, alimentação e uniforme”, explica texto no site Vakinha.com.br. Nesse link, qualquer pessoa pode fazer uma doação para contribuir com a viagem da ginasta.

Segundo parentes das atletas, a CBG (Confederação Brasileira de Ginástica) não vai pagar as despesas das competidoras. Flávia Paesano treina quatro horas por dia no Cegin - Centro de Excelência de Ginástica do Paraná, em Curitiba, e vem conquistando títulos estaduais e brasileiros no esporte.

Mais informações sobre doações e patrocínio podem ser obtidas com a mãe da ginasta, Ivelise Paesano, pelo telefone 41-99682-4733.