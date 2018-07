Ginastas de Curitiba defendem o Brasil no Mundial, Pan e Sul-Americano

SMCS

Oito ginastas de Curitiba, todas atletas beneficiárias do programa de Incentivo ao Esporte da Prefeitura, foram escolhidas para representar a Seleção Brasileira de Ginástica Rítmica nos campeonatos Sul-Americano, Pan-Americano e no Mundial de Ginástica Rítmica, em setembro.

As atletas escolhidas de Curitiba são Barbara Domingos, Lana Yurika Yanaga, Alejandra Montila, Caroline Pereira, Julia Ricardo, Letícia Silva, Isadora de Oliveira e Mariana Gonçalves. Todas as ginastas são do Clube Agir, instituição que tem apoio da Lei de Incentivo ao Esporte da Prefeitura de Curitiba.

"A escolha das atletas curitibanas mostra que a Lei de Incentivo ao Esporte traz bons resultados para todas as modalidades. A Seleção Brasileira vai estar forte nas três competições", disse o secretário do Esporte, Lazer e Juventude, Emílio Trautwein. O anúncio das selecionadas foi feito na terça-feira (24/7) pela Confederação Brasileira de Ginástica.

Todas foram observadas durante o Campeonato Brasileiro de Ginástica Rítmica,de 11 e 14 de julho, no Ginásio do Tarumã. O campeonato serviu de seletiva para os campeonatos que serão disputados em setembro.

Ginastas selecionadas e as competições:

Campeonato Mundial de Ginástica Rítmica

7 a 16 de setembro – Sofia / Bulgária

Atleta: BARBARA DOMINGOS

Campeonato Pan-Americano de Ginástica Rítmica

26 a 30 de setembro – Lima / Peru

Atleta: BARBARA DOMINGOS

Campeonato Sul-Americano de Ginástica Rítmica

17 a 23 de setembro - Melgar / Colômbia

Atletas:

LANA YURIKA YANAGA

AC2 (Individual) e AC2 (Conjunto Pré-infantil)

ALEJANDRA MONTILA

AC2 (Conjunto Pré-Infantil)

CAROLINE PEREIRA

AC2 (Conjunto Pré-Infantil)

JULIA RICARDO

AC2 (Conjunto Pré-Infantil)

LETÍCIA SILVA

AC2 (Conjunto Pré-Infantil)

ISADORA DE OLIVEIRA

AC3 (Individual)

MARIANA GONÇALVES

AC4 (Individual)

BARBARA DOMINGOS

Adulto