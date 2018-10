Ginástica masculina do Brasil vai a quatro finais no Mundial de Doha

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A seleção brasileira masculina de ginástica artística estará representada em quatro finais no Mundial da modalidade, disputado em Doha, no Qatar.

Nesta sexta-feira (25), os representantes do país competiram nas eliminatórias de seis aparelhos. Conseguiram vaga nas finais Arthur Zanetti (argolas), Caio Souza (salto e individual geral), além da equipe brasileira, que avançou em sexto lugar.

Zanetti somou 15.033 pontos e passou à final nas argolas em segundo lugar, atrás do seu maior rival, o grego Eleftherios Petrounias (15.266). Souza avançou em sexto lugar no salto e em 11º no individual geral.

A final por equipes masculina será na segunda (29), a partir das 10h (horário de Brasília). As três que subirem ao pódio já garantem vaga na Olimpíada de Tóquio-2020. A disputa por medalhas nas argolas está marcada para sexta (2), e no salto, para sábado (3).

A equipe feminina, com competirá nas eliminatórias no próximo domingo (28), a partir das 7h30.