Giovanna Antonelli fala sobre férias com o marido: 'Disseram que a gente ia enlouquecer'

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A atriz Giovanna Antonelli, 42, vive em ritmo acelerado entre seu trabalhado na televisão, no cinema e como empresária. Ela contou que vê pouco o marido, o diretor de televisão Leonardo Nogueira, 39, e que, em dez anos de casamento, nunca haviam saído de férias juntos.

"Resolvemos ir para Portugal por quatro meses no ano passado. Falaram que a gente ia enlouquecer e até indicaram uma terapia de casal. Mas foi muito bom", lembra a atriz, que está na capa da revista Joyce Pascowitch de agosto.

Nos últimos dez anos, a atriz participou de 14 novelas e cinco filmes. No último ano, decidiu que era hora de desacelerar e até começou um curso de meditação transcendental.

"Tenho a personalidade muito forte e estou aprendendo a dizer não. Para a gente ser essa mulher do século 21, essa pessoa múltipla hoje, tem de estar muito sã, né? Se me ajudou, imagina uma pessoa normal", disse.

Antonelli, que nasceu e foi criada no Leme, no Rio, lamentou ainda a crise de segurança pública enfrentada na cidade. "Já fui assaltada 13 vezes. Sinto que sou sobrevivente todo dia. Mas não deixo o medo me mobilizar."

Dona de uma rede de franquias de depilação a laser, uma linha de esmaltes e sócia de um restaurante, a atriz e empreendedora diz que se sente muito enraizada no Brasil. "Ano de eleição traz muita esperança. Sempre que a economia começa a se mover, a roda volta a girar."