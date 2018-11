Giovanna Lancellotti diz torcer para Rochelle se redimir após doença rara na novela 'Segundo Sol'

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Após muitas armações e intrigas, Rochelle poderá se redimir nessa reta final de "Segundo Sol" (Globo). Pelo menos é isso que a atriz Giovanna Lancellotti, 25, espera de sua personagem, que foi diagnosticada com a Síndrome de Guillain-Barré nos últimos capítulos.

"No início, deve muito difícil de aceitar essa nova realidade", avaliou a atriz. "Vai ser um exercício de amor com a família, que é quem mais vai ficar ao lado dela. Espero que ela consiga se humanizar, se redimir e que as pessoas passem a amar a Rochelle".

A doença é um distúrbio neurológico em que o sistema imunológico passa a atacar o sistema nervoso, podendo causar alterações motoras, atrofias, fraqueza gradual nas pernas, braços e troncos e, em alguns casos, podendo levar à total paralisia.

Esse distúrbio é desencadeado por infecções bactericidas ou virais e pode ter ligação com o vírus da zika, transmitido pelo mosquito Aedes aegypti. O tratamento normalmente é feito com medicação intravenosa com medicamentos imuno-opressores e envolve fisioterapia para a retomada de eventuais movimentos prejudicados.

A atriz, que esteve no Vídeo Show (Globo) desta segunda-feira (1º), antecipou inclusive que uma "cena bem legal" vai ao ar nesta noite, sem dar detalhes.

AUDIÊNCIA RECORDE

Além da revelação da doença de Rochelle, "Segundo Sol" teve uma semana movimentada entre os dias 24 e 29 de setembro com Karola (Deborah Secco) desmascarada e uma nova armação de Laureta (Adriana Esteves) contra Luzia (Giovanna Antonelli), que acredita ter encontrado a filha roubada há mais de 18 anos.

Com isso, a trama das nove teve sua melhor média semanal no Rio de Janeiro, com 39 pontos e 57% participação na semana passada (cada ponto equivale 118.472 espectadores). O recorde anterior tinha acontecido no final de agosto, quando alcançou 37 pontos e 55% de participação.

Na região metropolitana de São Paulo, a novela igualou seu recorde semanal, atingindo 35 pontos no Kantar Ibope (cada ponto equivale a 201.061 espectadores) e 52% de participação entre 24 e 29 de setebro.

Este texto contém spoiler. Essa semana promete ter mais reviravoltas e revelações na trama, com Laureta e Galdino (Narcival Rubens) se enfrentando, Luzia conhecendo a jovem que acredita ser sua filha e Agenor (Roberto Bonfim) ateando fogo no restaurante de Cacau (Fabiula Nascimento).