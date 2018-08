Giradança apresenta espetáculo no Teatro Sesc da Esquina, em Curitiba

Da redação

A Companhia Giradança, que durante o ano de 2018 vem desenvolvendo um projeto que intitulou “outras formas”, tem buscado diversas maneiras para o seu fazer artístico continuar ecoando na cidade e fora dela. Com o patrocínio do Banco Itaú através do Governo Federal via Lei Rouanet vem realizando apresentações, debates, aulas abertas na cidade e agora começará sua circulação por outros lugares.

Em agosto o grupo inicia nova etapa do projeto, que consiste no início da circulação do espetáculo “die einen, die anderen” (alguns outros) pela cidade de Curitiba (PR). Inserido na programação do Sesc Encena, o espetáculo será apresentado nos dias 17, 18 e 19 de agosto, às 20h na sexta e sábado e às 18h no domingo.

O espetáculo “die einen, die anderen” é fruto de uma cooperação internacional da Companhia Giradança com a Companhia Toula Limnaios, grupo alemão a qual mantém contato desde 2014 quando participaram do Encontro de Dança Contemporânea realizado em Natal. A cooperação aconteceu primeiro na capital do Rio Grande do Norte, onde o grupo alemão permaneceu por 2 meses, e em seguida em Berlim, onde o grupo potiguar ficou também por 2 meses para finalizar a criação do novo espetáculo e fazer 12 apresentações no Halle TanzBuhne Berlim, com casa lotada em todas as apresentações.

No espetáculo “die einen, die anderen”, quatorze pessoas experimentam como o corpo pode ser utilizado não só como um produto social e econômico de ideais e normas, onde seu manuseio é considerado um produto ou imagens ideais e, portanto, uma maximização da eficiência. Mas, em sua singularidade e individualidade, aprecia a humanidade, paixão, leveza, poesia e amor. Criado por Toula Limnaios, a obra será apresentada pela primeira vez em Curitiba e tem no elenco Marconi Araújo, Joselma Soares, Álvaro Dantas, Jania Santos, Wilson Macário, Iego José e Ana Carolina Vieira. A Companhia Giradança é atualmente dirigida por Alexandre Américo.

Serviço

Giradança apresenta Die einen, die anderen em Curitiba

Quando: Sexta (17) e sábado (18) às 20h e domingo (19) às 18h.

Onde: Teatro Sesc da Esquina

Classificação: a partir de 14 anos

Quanto: R$ 20,00 inteira

R$ 10,00 meia-entrada e trabalhador do comércio.

Informações: 41 3304-2282