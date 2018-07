Girls Rock Camp Curitiba realiza oficinas de guitarra e bateria para mulheres

Redação Bem Paraná, com assessoria

Após promover o primeiro acampamento musical para meninas de Curitiba, o Girls Rock Camp fomenta novas ações para incentivar o protagonismo feminino por meio da música. Neste mês, o projeto organiza voluntariamente duas oficinas de instrumentos para mulheres acima de 18 anos. A primeira, de guitarra, acontece neste sábado (14), durante o Festival Subtropikal. Em seguida, a oficina de bateria ocorre no dia 29, na Pedreira Paulo Leminski.

“Em janeiro, realizamos a edição inicial da colônia de férias para meninas entre 10 e 17 anos em Curitiba. Agora, queremos que as adultas possam viver uma experiência parecida, atingindo mulheres que nunca tiveram chance ou coragem de tocar. A intenção é desmistificar o manejo dos instrumentos, além de estimular a produção musical feminina e disseminar o trabalho coletivo entre mulheres”, afirma a produtora cultural Roberta Cibin.

A oficina de guitarra, com duração de quatro horas e investimento de R$ 60, será ministrada pelas guitarristas Carol Kuster, Ivy Sumini e Priscila Souza. Já a oficina de bateria, que reúne nove horas de atividades e custa R$ 100, terá como instrutoras as bateristas Clau Marques, Babi Age, Caro Pisco e Karina D’Alessandre. As vagas são limitadas e os ingressos podem ser adquiridos pela plataforma Sympla.

“Ações como estas contribuem para viabilizar a segunda edição do acampamento, já que o Girls Rock Camp é uma iniciativa voluntária e sem fins lucrativos. Toda a renda obtida com as oficinas será destinada para a próxima colônia de férias, no início de 2019”, observa Roberta. Para saber mais sobre o projeto e conhecer outras maneiras de colaborar, basta acessar o site www.girlsrockcampcuritiba.org.

/ SERVIÇO

● Oficina de guitarra para mulheres - Girls Rock Camp Curitiba

Com Carol Kuster, Ivy Sumini e Priscila Souza

Data: 14 de julho, das 14 às 18h

Local: Casa Subtropikal (Av. Mal. Floriano Peixoto, 720, Centro)

Investimento: R$ 60 | Ingressos via Sympla

● Oficina de bateria para mulheres - Girls Rock Camp Curitiba

Com Clau Marques, Babi Age e Karina D’Alessandre

Data: 29 de julho, das 9 às 18h

Local: Parque das Pedreira - palco da Pedreira Paulo Leminski

Investimento: R$ 100 | Ingressos via Sympla

---

Sobre o Girls Rock Camp

O Girls Rock Camp é uma iniciativa internacional que diverte e educa para o protagonismo feminino por meio da música. Criado nos Estados Unidos há 16 anos, o projeto acontece em vários países de maneira voluntária e sem fins lucrativos. Curitiba é a terceira cidade brasileira a receber o Camp. A capital paranaense realizou a primeira edição do evento em janeiro de 2018 e prepara o próximo acampamento para 2019. No Brasil, o Girls Rock Camp também é realizado em Sorocaba (SP) e Porto Alegre (RS).

Em Curitiba, meninas de 10 a 17 anos participam da colônia de férias durante uma semana, incluindo atividades que vão desde tocar um instrumento até se apresentar em um show, passando pela formação de banda e composição de canções. Além das práticas musicais, há palestras e oficinas de conteúdo voltado ao empoderamento feminino, além do desenvolvimento de habilidades de colaboração e liderança.

---

Para saber mais

> Girls Rock Camp Curitiba

Site | Facebook | Instagram

> Girls Rock Camp Brasil

Site | Facebook | Instagram