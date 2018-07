Girls Rock Camp Curitiba realiza oficinas de guitarra e bateria para mulheres

Da redação

Após promover o primeiro acampamento musical para meninas de Curitiba, o Girls Rock Camp fomenta novas ações para incentivar o protagonismo feminino por meio da música. Neste mês, o projeto organiza voluntariamente duas oficinas de instrumentos para mulheres acima de 18 anos. A primeira, de guitarra, acontece neste sábado (14), durante o Festival Subtropikal. Em seguida, a oficina de bateria ocorre no dia 29, na Pedreira Paulo Leminski.

A oficina de guitarra, com duração de quatro horas e investimento de R$ 60, será ministrada pelas guitarristas Carol Kuster, Ivy Sumini e Priscila Souza. Já a oficina de bateria, que reúne nove horas de atividades e custa R$ 100, terá como instrutoras as bateristas Clau Marques, Babi Age, Caro Pisco e Karina D’Alessandre. As vagas são limitadas e os ingressos podem ser adquiridos pela plataforma Sympla.

SERVIÇO

Oficina de guitarra para mulheres - Girls Rock Camp Curitiba. Com Carol Kuster,

Ivy Sumini e Priscila Souza

Onde: Casa Subtropikal (Av. Mal. Floriano Peixoto, 720, Centro)

Quando: Sábado (14), às 18h

Quanto: R$ 60

Oficina de bateria para mulheres - Girls Rock Camp Curitiba. Com Clau Marques, Babi Age e Karina D’Alessandre

Onde: Parque das Pedreira - palco da Pedreira Paulo Leminski

Quando: 29/7, das 9 às 18h

Quanto: R$ 100