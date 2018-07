Giroud entra na mira do Atlético de Madrid, diz jornal

Folhapress

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Atlético de Madrid está de olho em mais um campeão da Copa do Mundo. Depois de renovar o contrato com o atacante Antoine Griezmann até 2023, o clube espanhol começou as negociações com Olivier Giroud. A informação é do jornal italiano Sky Sports.

Giroud está no Chelsea desde janeiro desde ano, para onde foi após uma passagem de seis temporadas pelo Arsenal. A diretoria do Atleti já teria se reunido com representantes do clube inglês para acertar os detalhes do acordo.

A intenção dos espanhóis é assinar com o francês por empréstimo, mas, de acordo com a publicação, o Chelsea prefere negociar o atacante de 31 anos em definitivo. Apesar do título e de ter sido a dupla de Griezmann na Copa, Giroud saiu da Rússia sem marcar nenhum gol.