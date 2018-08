Gisele Bündchen dança reggaeton em comercial de marca chilena. Veja vídeo

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Gisele Bündchen, 38, aparece dançando Raggaeton ao som de "Mi Gente", de J. Balvin, no comercial da marca chilena Falabella. No vídeo da campanha, divulgado nesta segunda (20), a modelo rebola e faz passos da dança latina.

A coreografia, feita pelo carioca Jutin Neto, tem passos descontraídos e alguns movimentos conhecidos pelo público por serem usados na coreografia de diversos hits de Anitta. Sobre o trabalho com Bündchen, o coreógrafo disse se sentir realizado.

"Sem dúvidas um dos trabalhos mais especiais da minha vida. Obrigado Gisele e Falabella pela confiança e terem me escolhido para fazer essa coreografia no melhor estilo 'have fun' [divirta-se, em inglês]. Foi especial demais para mim!", escreveu ele em seu Instagram.

Em abril deste ano, Gisele havia publicado um vídeo com Juno em sua casa, em Boston (EUA), dançando uma coreografia de "Indecente", música de Anitta. A übermodel lançará sua autobiografia ainda neste ano, no dia 2 de outubro.