Gisele Bündchen diz que fusão de ministérios proposta por Jair Bolsonaro é retrocesso

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Gisele Bündchen, 38, escreveu nesta quinta-feira (1º) um recado destinado ao presidente eleito, Jair Bolsonaro (PSL). Através de sua conta no Instagram, a modelo internacional postou um story declarando sua preocupação com a proposta de Bolsonaro de unir os Ministérios da Agricultura e do Meio Ambiente.

"Como defensora do meio ambiente e cidadã brasileira, preciso manifestar a preocupação com a proposta de união", escreveu Gisele. "Pode ser desastroso e um caminho sem volta."

Ela ressaltou a incompatibilidade de agenda entre os dois ministérios, mesmo que os dois sejam órgãos "de imensa relevância". Em sua opinião, é perfeitamente possível conciliar a conservação socioambiental e o crescimento econômico, sem unir os dois ministérios.

Gisele também citou o atual momento de preocupação com as ameaças da mudança climática e do desmatamento. "Temos um país abençoado com uma biodiversidade inestimável e com condição de liderar a guinada global rumo ao desenvolvimento sustentável."

Ela também citou a dependência da floresta a Amazônia para o equilíbrio do clima e frisou que o diálogo é fundamental para neste momento.

"A natureza é o nosso bem mais valioso na Terra, e preservar o meio ambiente é essencial para o futuro dos nossos filhos e próximas gerações. Por favor, permita que não retrocedamos décadas de luta pelas florestas", finalizou.