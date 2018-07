Gisele Bündchen e marido vendem apartamento de R$ 53,2 milhões em Nova York

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A modelo Gisele Bündchen e o marido, o jogador de futebol americano Tom Brady, venderam o apartamento que tinham em Nova York por US$ 14 milhões (R$ 53,2 milhões).

De acordo com o jornal britânico Observer, o apartamento de quatro quartos e quatro banheiros, localizado no distrito nobre de Flatiron, estava listado para venda desde 2016.

Inicialmente, o casal estaria pedindo cerca de US$ 17 milhões (R$ 64,6) pelo imóvel, mas a ausência de compradores fez com que a pedida fosse reduzida para aproximadamente US$ 14 milhões em maio deste ano.

O desconto deu resultado e, cerca de um mês depois, o imóvel localizado no 48° andar de um prédio de luxo foi vendido.

Segundo o Observer, o apartamento, comprado pelo casal em 2014 por cerca de US$ 12 milhões (R$ 45,6 milhões), possui elevador privativo e vista de 360º para a cidade.

Mesmo sem o apartamento, Gisele e Tom continuam com muitas opções para passar seus dias. O casal possui casas em Boston, no Estado americano de Montana e na Costa Rica, além de estarem reformando um apartamento estimado em cerca de US$ 30 milhões (R$ 114) em Nova York.