Gisele Bündchen recebe bolo trocado no dia de seu aniversário: 'Sorry Alberto', brincou

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Gisele Bündchen completou 38 anos nesta sexta-feira (20), mas sua comemoração não saiu bem como ela pretendia. Isso porque seu bolo de aniversário acabou trocado pelo de um homem chamado Alberto.

A modelo achou graça na situação e postou uma foto do bolo com a frase: "Feliz aniversário Alberto". "Desculpa, acho que estamos com o seu bolo! Trocaram nosso bolo!!! A questão é quem está com o nosso?", brincou ela em sua conta no Instagram.

Foi também pelas redes sociais que Gisele mostrou a capa de seu livro, "Lessons" (Lições), que deve ser lançado em 2 de outubro. "Escrever esse livro foi uma experiência transformadora e intensa para mim. Lembrar de várias histórias que estavam adormecidas me fez sentir vulnerável e emotiva", escreveu.

Casada com o jogador de futebol americano Tom Brady, 40, com quem tem dois filhos, Gisele vendeu nesta semana um apartamento que o casal tinha em Nova York pela bagatela de US$ 14 milhões (R$ 53,2 milhões). À venda desde 2016, ele teve um "desconto" de US$ 3 milhões em relação ao preço inicial.

Mesmo sem o apartamento, Gisele e Tom continuam com muitas opções para passar seus dias. O casal possui casas em Boston, no estado americano de Montana e na Costa Rica, além de estarem reformando um apartamento estimado em cerca de US$ 30 milhões (R$ 114 mi) em Nova York.