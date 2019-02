Gisele Bündchen revela que mudanças de hábitos motivaram término com Leonardo DiCaprio

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A modelo Gisele Bündchen, 38, revelou que mudanças em seus hábitos de vida e uma vontade de se tornar mais saudável e consciente resultaram, também, no término do seu relacionamento com o ator Leonardo DiCaprio, 44. Eles namoraram por cinco anos, de 2000 a 2005.

Em entrevista à revista Porter, Gisele Bündchen comentou uma passagem de seu livro, "Aprendizados: Minha Caminhada para uma Vida com Mais Significado", em que afirma que parar de beber, de fumar e de trabalhar em excesso passou a deixá-la consciente de coisas que antes havia "escolhido não enxergar".

"Será que eu estava sozinha ao querer procurar um significado maior para a minha vida enquanto ele [Leonardo DiCaprio, seu namorado na época da mudança] permanecia o mesmo? No final, infelizmente, a resposta foi sim", disse a brasileira à publicação.

No livro, Gisele Bündchen afirma que crises de pânico e pensamentos suicidas motivaram a mudança para uma vida mais saudável e tranquila -o que, na época, não foi acompanhado por Leonardo DiCaprio.

Atualmente, a modelo, que se aposentou das passarelas em 2017, segue fazendo ensaios fotográficos e dedicando seu tempo a causas ambientais.

Mãe de dois filhos (Benjamin, 9, e Vivian, 7), Gisele Bündchen é casada com Tom Brady, 41, quarterback do Patriots --time de futebol americano que disputa neste domingo (3) o título da NFL na 53ª edição do Super Bowl.