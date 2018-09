Gisele Fraga afirma estar solteira e desgastada de ser traída

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A atriz Gisele Fraga, 48, participa nesta quinta-feira (20), a partir das 23h, do programa Sensacional (RedeTV!), e faz um desabafo sobre as traições que sofreu em seus dois últimos relacionamentos.

Famosa nos anos 1980 após participar do concurso Garota do Fantástico, a atriz relembra com a apresentadora Daniela Albuquerque momentos da carreira, detalha sua infância ao lado dos irmãos e entra no tema das desilusões amorosas.

"A única coisa que realmente me magoou muito foram as duas formas que terminaram meus últimos dois relacionamentos. [Acabaram] por traição, por mentira, por desrespeito", conta a atriz. Ela não conseguiu perdoar os ex-parceiros. "Tenho uma personalidade muito forte, então eu não consigo conviver depois, não dá."

Na entrevista, Gisele, que está solteira, diz que se cansou um pouco de relacionamentos. "Acho que reagi muito fortemente com meu ex-marido, entre nós, dentro da nossa casa, não publicamente. Mas com meu ex-namorado, não. Acho que a gente vai ficando um pouco cansada de ficar tentando algo que não dá certo, a gente cansa. Com meu marido foi uma grande surpresa, eu realmente não esperava", revela.

Além da conversa, a atriz participa de uma brincadeira na qual indicou quais artistas poderiam combinar com ela em um possível namoro. Entre os candidatos apresentados, Gisele se derrete por Antonio Fagundes. "Adoro ele, gatão."