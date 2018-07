Globo adota linha de humor que não faz rir

Flávio Ricco, com a colaboração de José Carlos Neryc

Todo aquele que acompanha os programas considerados de humor, na Globo, com toda certeza já perceberam que ser engraçado está longe da especialidade deles. Parece de propósito a intenção de todos em não “surfar” na onda da comédia. A justificativa, no caso do ‘Zorra’, por exemplo, é que ele pegou gosto pela crise do país, priorizando os assuntos que sobram, ou investindo mais em piadas ou sátiras relacionadas aos acontecimentos da política. Vertente até válida ou necessária para tempos tão estranhos como os de agora, porém, que estão mais para fazer chorar do que rir. Em relação ao ‘Tá no Ar’, o desafio, da primeira à última temporada, permanece: tentar entender o que eles fazem! E, quanto a ‘Escolinha’, o seu próprio pessoal reconhece que é preciso turbinar o quadro de roteiristas, buscar essa melhora, até para evitar perguntas do tipo “essa é a piada?”. Por fim, existem rumores na Globo sobre o desenvolvimento de projetos mais direcionados para a comédia pura e simples. Um arroz com feijão bem temperado. Resta saber se sairão do papel.

Crônico

Ainda sobre programas de humor, quando vai acabar a gritaria nos produtos do Multishow? Ao que tudo indica, nunca.

E aí?

A presença do Ronaldo sempre dá um peso, nas transmissões da Globo, jogos do Brasil. O problema é que é visível a sua intenção de não se queimar com ninguém. Pra ele, está tudo sempre muito bem, tudo muito bom. E segue o jogo.

Pés no chão 1

A Rede TV! descarta fazer lançamentos no segundo semestre. Como ordem de momento, seguir com a programação atual. Nenhuma “loucura” será feita, até porque o momento não permite.

Pés no chão 2

Note que ao contrário da sua concorrente direta, Band, a Rede TV! anda com sua parte administrativa em ordem. Há muito tempo, por exemplo, não se tem notícia de cortes ou até mesmo atraso de pagamento por lá.

Furou a fila

Luan Santana pode se considerar um privilegiado. Ao contrário de outros, na batalha há tantos anos, ele ganhou rapidamente o programa dele na Globo. Sem dúvida, uma das mais belas furadas de fila dos últimos tempos.

Baixo astral

Há um tremendo clima de baixo astral na Band em função das últimas demissões em vários setores, tanto no Rio quanto em São Paulo. Difícil saber como será o próximo semestre da emissora.

Devagar

Estava tudo muito bem encaminhado para Cris Vianna fazer sua quarta parceria com Aguinaldo Silva e viver papel importante em ‘O Sétimo Guardião’. Uma inesperada decisão da Globo, porém, a colocou na próxima das sete, ‘O Tempo Não Para’. Profissional, ela foi que foi... Mas não anda muito empolgada com o papel.

Silêncio

A Record ainda não confirma sequência de parceria com os organizadores do ‘Brazilian Day Newark’ para a festa deste ano. Em 2017, Ticiane Pinheiro foi escalada especialmente para o evento.

Campanha forte

Já a Globo, tem feito uma grande campanha nos EUA para divulgar o ‘BR Day NY’, incluindo mídia impressa. Ana Furtado segue confirmada na apresentação do evento.

Busca 1

O Discovery abriu inscrições em seu site para busca de participantes para uma série produzida pela Academia de Filmes, dedicada à popular cultura do maker, do ‘Faça Você Mesmo’. No programa, previsto para estrear em 2019, a cada episódio, os testes colocarão as habilidades criativas e técnicas dos selecionados à prova. Os interessados podem se inscrever até o dia 20.

Bate – Rebate

Começaram em São Paulo as gravações da série ‘Salve-se quem puder”, escrita por Julio Kadetti e dirigida por José Paiva...

...Lucélia Santos, Milton Levy, Rita Cadilac e Arlete Montenegro estão no elenco.

Maytê Piragibe vai acompanhar o Festival Internacional de Mulheres no Cinema para o canal Like...

... A primeira edição do FIM acontecerá entre os dias 4 e 11 deste mês em São Paulo...

....Zezé Motta será a primeira homenageada do festival que, ao todo, terá 28 produções.

Encerrados os trabalhos de ‘Sai de Baixo’ – O Filme.

Record levou nada menos que 85 malas de peças de figurino para as gravações de ‘Jesus’, no Marrocos...

...Os trabalhos por lá serão encerrados no próximo dia 6.

Nanda Costa merece mais espaço em ‘Segundo Sol’.

Enquanto a bola rola na Copa, o pessoal do ‘Profissão Repórter’, da Globo, segue trabalhando nas reportagens...

...O jornalístico de Caco Barcellos volta ao ar no dia 18 e ficará no ar até 19 de dezembro.

C´est fini

Mudança no jornalismo internacional do SBT, motivada pelo anúncio da saída de Yula Rocha. Após a Copa do Mundo, Patrícia Vasconcellos irá ocupar o lugar de Yula, como nova correspondente nos Estados Unidos. Por sua vez, Sérgio Utsch, que a exemplo de Patrícia também está na Rússia, retomará normalmente seu trabalho em Londres. Então é isso. Mas amanhã tem mais. Tchau!