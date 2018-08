Globo apresenta cinco novas bailarinas do Domingão do Faustão

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Globo apresentou nesta quarta-feira (22) as cinco novas bailarinas que entraram para o balé do Domingão do Faustão. Elas já estrearam no balé do programa no último domingo (19), mas seus nomes e fotos foram divulgados apenas agora.

As novas integrantes do elenco são: Amanda Malaquias, Arethusa Colombo, Bárbara Perbone, Isabella Arantes e Karine Guzman. Elas substituirão outras cinco que foram demitidas na semana passada -Raquel Guarini, Bruna Padovani, Thais Santiago, Juju Fructuozo e Rachel Drodowsky.

De acordo com a assessoria de imprensa da Globo, "a renovação do quadro de bailarinas acontece periodicamente e tem a ver com a dinâmica artística de um programa com tanto tempo no ar, que evolui naturalmente em todas as suas áreas (bailarinas, quadros, estrutura, etc.)".

Raquel Guarini, 35, que já participou de todos os quadros do Domingão e é bicampeã da Dança dos Famosos, falou com o F5 da Folha de S.Paulo após deixar o programa e disse feliz por ter permanecido mais tempo no programa do que a maioria das outras integrantes do balé. Segundo ela, a notícia de sua demissão não foi uma surpresa.

"De tempos em tempos eles trocam as meninas do balé. Me considero uma vencedora, porque são raras as meninas que ficaram esse tempo todo que eu fiquei", disse ela, que desmentiu rumores de que a demissão tenha ocorrido por conta da idade ou de possibilidade de gravidez.

Ela disse também que tudo ocorreu de forma pacífica e que, diferente do que foi divulgado em alguns veículos de imprensa, ela não soube que estava fora da empresa através da internet. "A Globo é super profissional e jamais faria essa notícia chegar até a gente pela imprensa. A informação de que fiquei decepcionada é totalmente falsa."