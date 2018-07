Globo coloca ‘Deus Salve o Rei’ como mais uma das suas grandes vitórias

Flávio Ricco, com a colaboração de José Carlos Nery

De acordo com Silvio de Abreu, número 1 da Teledramaturgia da Globo, ‘Deus Salve o Rei’ vai chegando ao fim depois de cumprir seu objetivo e superar vários desafios, entre os principais, cair nas graças de um público acostumado a encontrar no horário das 7, tramas mais leves e bem-humoradas, casos de ‘Alto Astral’, ‘I Love Paraisópolis’, ‘Totalmente Demais’, ‘Rock Story’, ‘Haja Coração’ e ‘Pega Pega’, todas grandes sucessos de audiência – “mudar radicalmente para uma novela que não tinha no humor o seu foco principal, foi contra todo esse quadro”. As críticas no meio do caminho existiram, muitas delas em cima da discutível interpretação de alguns, mas os cuidados na sua produção extrapolaram os normalmente adotados em realizações do tipo. Além de toda preparação do elenco em postura e prosódia, foi maior a exigência em efeitos especiais, muito complicados e custosos. Tudo e mais um pouco podendo comprometer os resultados. E em nenhum momento, vale ressaltar, existiu a intenção de aproximar sua trama à comédia crítica que existiu em ‘Que Rei Sou Eu?’: “a farsa deveria entrar em ‘Deus Salve o Rei’ como um dos elementos da narrativa, nunca como seu conteúdo principal. Felizmente esse erro conseguimos corrigir a tempo”, admite Silvio. Assim como existe, conclui ele, o desejo de “diferenciar cada vez mais os assuntos, ambientes, épocas, temas, discussões, modismos e elencos em todos os trabalhos, para que possamos dar ao público sempre uma novidade, sem fugir da essência e da relevância que queremos ter em nossas novelas, séries e minisséries”.

Vale observar

O novo ‘The Voice’ está seguindo em frente, prometendo repetir o sucesso das temporadas passadas. Mas vai um, vem outro e os jurados de plantão parecem conservar o comportamento de sempre. Mostram adorar todas as apresentações, revelam entusiasmos, dançam, cantam, mas resistem na hora de virar as cadeiras. Ivete e Teló principalmente. Fazem o simpático, mas sempre são os mais econômicos.

Toma lá, dá cá

Dona Iris e Patrícia Abravanel visitaram este mês o Instituto Neymar, em Santos, e a família toda teve participação importante no evento dele, com direito até um encontro com o Silvio entrar no leilão pela Glória Maria. Por tudo isso, acredita-se que Neymar terá uma participação importante no próximo Teleton, dias 9 e 10 de novembro. Se, claro, na ocasião os seus compromissos futebolísticos também permitirem.

Esquece

O projeto ‘Topíssima’, desenvolvido por Cristianne Fridman para o horário das sete, na Record, caiu mesmo no “esquecimento”. Era para acontecer algum momento neste segundo semestre, só que até agora nada foi dito ou comunicado à parceira Casablanca.

Fumaça

O fato de Gustavo Reiz ter se tornado agora autor de novelas religiosas – ele escreve ‘Gênesis’- é outro indicativo que não haverá mais faixa inédita das sete. Ou um segundo horário na Record. A ordem é seguir do jeito que está.

Parcerias

Por seguir do jeito que está, entenda-se uma só, as religiosas. A aposta em séries será mantida, mas desde que sejam realizadas por produtoras independentes e permitam captação de recursos – hoje um hábito no mercado.

Duas questões

Sula Miranda, por conta do uso de ponto, já tinha perdido 30% da audição no ouvido direito. Meio que normal no meio. O outro quadro foi surdez súbita, chegando a uma perda de 70%. Nada tão sério, que possa prejudicar seu trabalho, porque o direito está 100%. E não tem nenhum problema em falar sobre isso. A outra é que não existe possibilidade nenhuma dela participar da “Fazenda”, porque nem no Brasil ela estará. Está com uma viagem a Israel, no dia 6 de setembro, marcada há muito tempo.

Mais um

A Globo bateu o martelo com a Endemol para uma segunda temporada do ‘The Wall’, reality do ‘Caldeirão’. E com calendário já estabelecido: início da pré-produção em setembro, gravações em outubro e exibição no ano que vem.

Calendário da ‘Fazenda’

A produção da Record já tem estabelecido o calendário de trabalhos da próxima ‘Fazenda’: - às segundas-feiras, roça; terça, fazendeiro; quarta, programa de expectativa da eliminação; quinta, eliminação; sexta, provas que irão definir privilégios; sábado, festa e domingo, expectativa da formação da roça.

Mudança de planos

O SBT deixou para o início de 2019 a exibição da série “A Garota da Moto”, em sua segunda temporada. Parceria com a Mixer. Não teve como encaixar no apertado calendário deste ano.

Bate – Rebate

Gravações da ‘Praça’ serão retomadas na semana que vem, após viagem do Carlos Alberto de Nóbrega.

Amaury Junior, também retornando ao Brasil, depois de um período em Orlando, vai definir agora sua situação no Band. Entre os assuntos em pauta, se seu programa será diário ou continuará uma vez por semana. Tem uma dividida bem complicada em cima disso.

É preciso dizer, destacar e registrar no cartório: da maior qualidade as chamadas de ‘Jesus’. E tudo feito pelo seu pessoal da Barra Funda.

Giovanna Ewbank já está completamente envolvida com as gravações do novo ‘Superbonita’ do GNT. Que ela passa a apresentar, ao lado de Karol Konka, a partir do dia 8.

O “Esporte Espetacular” da Globo, a partir deste domingo, exibirá a série “Brasil Alegria”. Trabalho de Régis Rösing, vai mostrar como o esporte mexe com a vida das pessoas nos rincões do país...

· ...No primeiro episódio, ele acompanha o Rally Cerapió.

C´est fini

O próximo domingo, 29, não tem nada a ver com data de comemoração, mas poderá ser muito especial para o pessoal do ‘Encrenca’ na Rede TV!. Com o fechamento de julho, corre o risco de representar a melhor média/mês do programa desde a estreia, na Grande São Paulo. Então é isso. Mas amanhã tem mais. Tchau!