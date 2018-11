Globo e Regina Casé são condenadas por uso indevido de imagem de criança com câncer

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Justiça condenou a Globo e a apresentadora Regina Casé, 64, a pagar indenização por danos materiais aos pais de um menino por uso indevido da imagem da criança no programa Esquenta!, em 2015. A decisão não é definitiva e cabe recurso.

O juiz Renato Siqueira de Pretto, da 1ª Vara Cível de Campinas, no interior de São Paulo, determinou que o valor da indenização deve ser estabelecido por um perito judicial com base em alguns critérios, como os lucros obtidos pela emissora no período de exibição da entrevista do menino à atração.

A família cobrava da Globo e da artista R$ 4 milhões. Os pais afirmam que não autorizaram a entrevista do filho, na época com oito anos e em estágio final de câncer, ao programa.

O menino morreu cinco dias após a primeira exibição da sua participação no Esquenta!, que aconteceu em 1º de novembro de 2015 e durou aproximadamente 12 minutos.

O juiz Renato Pretto afirma, na sentença, que houve "indevida exploração da imagem da criança para fins econômicos e comerciais em entrevista televisionada."

Segundo o advogado Alexandre Damaceno, que representa os pais do menino, a decisão representa uma grande vitória para a família. "Como sempre defendido pela família, não houve autorização para a realização da entrevista, tampouco para exibição no programa e isso ficou devidamente comprovado no processo judicial."

Questionadas, a Globo e Regina Casé não se manifestaram até a publicação deste texto.