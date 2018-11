Globo exibirá primeiro capítulo da série 'Assédio' na segunda

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A série "Assédio" (Globo), lançada exclusivamente para assinantes do Globoplay, terá o seu primeiro capítulo exibido na segunda (15), após "Segundo Sol".

De autoria de Maria Camargo, a minissérie terá dez capítulos e é inspirada na história real do médico Roger Abdelmassih. Condenado a 181 anos de detenção pelo estupro de 48 pacientes, Abdelmassih ficou conhecido como "médico das estrelas" e chegou a ser considerado um dos principais especialistas em reprodução assistida do país, antes de ser acusado por dezenas de pacientes por abuso sexual.

Na segunda, o episódio será exibido sem intervalos. A TV Globo ainda não divulgou a data em que a série deve ser exibida na íntegra pela TV. A direção da emissora decidiu investir em seu serviço de streaming e essa série é uma de suas apostas.

O primeiro episódio já tem uma cena de estupro. As atrizes que participam da série deixam claro o tom que a produção dará à história. "É sobre dor, não é sobre sexo. Não tem peito aparecendo, não tem nada erotizado. É frio, é doloroso, e a Maria e a Amora foram geniais ao retratar isso tão bem", dispara Paolla Oliveira, que será Carolina, a amante do médico Roger Sadala (Antonio Calloni).

Os atores Antonio Caloni, Adriana Esteves, Mariana Lima e Paolla Oliveira aparecem no primeiro capítulo. A série de Maria Camargo, com direção artística de Amora Mautner, tem dez episódios, todos já disponíveis exclusivamente no Globoplay.