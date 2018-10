Globo não mostra replay em Inter x Santos para não influenciar arbitragem

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Globo decidiu não mostrar replay em lance duvidoso do jogo Inter x Santos nesta segunda (22) para não influenciar a arbitragem. Por isso, a partida ficou paralisada por cerca de seis minutos antes que uma decisão fosse tomada pelo árbitro Ricardo Marques Ribeiro.

No lance em questão, Cuesta dividiu com Sánchez, caiu na área e o jogo seguiu. Damião então balançou as redes, mas a arbitragem marcou impedimento. No entanto, não se mostrou segura da decisão e deixou a parada a partida, válida pelo Campeonato Brasileiro.

Os árbitros permaneceram conversando no canto do campo, enquanto a torcida do Inter protestava. O replay não foi mostrado na transmissão do Sportv, da Globo, que passava a partida ao vivo. Sem imagens, Ribeiro decidiu que o gol continuaria anulado, pois definiu que o passe veio de Cuesta, e não de Sánchez.

Assim, o jogo ficou seis minutos parado antes que a arbitragem chegasse a uma conclusão.

Após a partida, os narradores Luiz Carlos Júnior -que estava na transmissão- e Galvão Bueno, que apresentava o programa Bem, Amigos, repercutiram o lance e confirmaram que a decisão de não mostrar o replay foi da própria Globo, para não influenciar os árbitros durante os jogos.

Com o gol anulado, Inter e Santos empataram por 2 a 2 no Beira-Rio.