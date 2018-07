Globo quer Taís Araújo, Leandra Leal e Débora Falabella em nova minissérie 

Flávio Ricco, com a colaboração de José Carlos Nery

A mesma atenção dada às novelas em seus vários horários, o Grupo Globo passou a dispensar a outras vertentes da sua Teledramaturgia, todas sob o guarda-chuva de Silvio de Abreu e, mais recentemente, com a colaboração direta de Glória Perez no núcleo de séries. E, no que diz respeito a elas, são vários os projetos em estudo, entre eles, como mais próximo, ‘Gaya’, nome ainda provisório de um trabalho escrito por Estela Renner e Marcos Nisti, que terá direção de Carlos Manga Junior. Os maiores detalhes ainda não são divulgados, mas os nomes de Débora Falabella, Leandra Leal e Taís Araújo já aparecem como os mais cotados para liderar seu elenco. Toda a ação se desenvolve a partir de uma ONG, ‘Gaya’, que tem três mulheres na sua condução. No mais, segredo em cima. E não será nenhuma surpresa, também, se esta produção começar pelo novo serviço de streaming, o GloboFlix, para só depois ganhar espaço na TV aberta.

Em cima disso

Em se tratando de Taís Araújo, são vários os seus compromissos pela frente. Além do ‘Popstar’, como nova apresentadora, ela também foi chamada para protagonizar ‘Troia’, a novela de Manuela Dias, na fila das 9, programada para meados do ano que vem.

Trabalho encerrado

As gravações dos oito episódios do ‘Canta Comigo’ foram encerradas nos estúdios da Vera Cruz. Final, ao vivo, em 12 de setembro. Gugu se despediu de todos ao som do ‘Pintinho Amarelinho’, cantado pelos 100 jurados.

Olha que bonito

As gravações do ‘Canta Comigo’ terminaram, mas fizeram surgir em seus interiores, um caso de amor dos mais entusiasmados. De um lado a Deise, do Fat Family, e de outro o musicista Diogo Viana.

Tour de force

O SBT vai gravar numa tacada só o ‘Bake Off Brasil Adulto’, ‘Bake Off Kids’ e ‘Bake Off Celebridades’. Serão 40 dias de trabalho direto, com início nos primeiros dias de agosto e término na segunda semana de setembro.

Número maluco

No instante em que alguns setores ainda discutem a força da TV aberta ou colocam em dúvida o seu poderio, na terça-feira, começo de noite ainda, o número de ligados em São Paulo chegou a 75,1%. Isso significa que, a cada 10 pessoas, 8 estavam assistindo televisão.

Complicou um pouco

O ‘SBT Brasil’ observou um bom crescimento de audiência, após o lançamento de ‘As Aventuras de Poliana’ e por servir como espera da novela. Uma alavanca que agora deixa de existir, após as mudanças feitas pelo SBT no seu começo de noite. O jornal já observa queda de 3 pontos na Grande SP.

Parece que não aprende

Mudanças repentinas na grade, levadas mais pela emoção, sem qualquer fundamento ou estudo, nunca deram certo no SBT, como em lugar nenhum. Além de destruir todo um trabalho feito, tem ainda a questão do hábito. Isso é histórico. ‘Poliana’, como consequência, também passa a correr o risco de cair.

Quase lá

Faltando duas semanas para o enceramento das gravações, “Deus Salve o Rei”, nos seus últimos capítulos, receberá mais uma participação especial. Trabalho que será feito por um ator, ainda não definido pela produção.

Com louvor

O trabalho de Bárbara Coelho no “Central da Copa” foi bem avaliado no esporte da Globo. Devem surgir novas oportunidades por aí. Só que enquanto elas não aparecem, a ordem de agora é retomar suas funções no SporTV.

Bate – Rebate

Bira, do Sexteto do Jô, é o convidado do “The Noite”, do Danilo Gentili, nesta quinta,...

... Durante a gravação ele se emocionou várias vezes, ao falar sobre a parceria com o “Jô”...

... Parceria que começou nos estúdios, tempos do “Onze e Meia”.

Começaram, na terça-feira, as gravações da nova temporada do “Masterchef Profissionais”, na Band.

Os jornalistas Marcelo Zanini e Ivy Leão serão os apresentadores do 51º Prêmio de Comunicação da CNBB (Conferência Nacional dos Bispos do Brasil)...

... A cerimônia vai acontecer no dia 20, no teatro da TV Aparecida, com exibição no dia 25.

Band ainda não tem uma decisão de como ficará o seu domingo, já a partir deste próximo...

... Por enquanto não existe uma posição oficial sobre nada...

... Mas uma indefinição que não deve demorar muito tempo...

... O mais tardar, deve sair até o final da tarde de hoje.

C´est fini

A Globo realiza na próxima segunda-feira, às 20h, o lançamento da próxima novela das sete, ‘O Tempo Não Para’. O evento vai acontecer no Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro. Então é isso. Mas amanhã tem mais. Tchau!