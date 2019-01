Globo transmite final da Copa São Paulo para todo o Brasil

Folhapress

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Após 27 anos, São Paulo e Vasco se reencontram em uma final de Copa São Paulo de Futebol Júnior. Nesta, sexta-feira (25), às 15h30, as equipes se enfrentam no Pacaembu, em busca do título da competição sub-20.

Em sua 50ª edição, a final da Copinha contará com transmissão da TV Globo para todo o Brasil. Em contato com a reportagem, a emissora carioca confirmou que exibirá à partida para todo o território nacional.

Além da Globo, a decisão também estará disponível em outros três canais: Rede Vida, SporTV e ESPN Brasil.

Atual vice-campeão, o São Paulo busca o tetracampeonato da competição. Nas semifinais, o clube tricolor goleou o Guarani por 5 a 2.

Já o Vasco tenta o bicampeonato após garantir a classificação nos pênaltis, contra o Corinthians. Vale lembrar que a única conquista vascaína, em 1992, foi justamente contra o São Paulo.