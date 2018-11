Globo vai abandonar os estaduais em 2020, diz Petraglia

Silvio Rauth Filho

O presidente do Conselho Deliberativo do Atlético Paranaense, Mario Celso Petraglia, afirmou que a TV Globo não vai mais comprar os direitos de transmissão dos campeonatos estaduais a partir de 2020. “Agora, em 2019, será o último ano. A partir de 2020 não terá mais. É deficitário”, afirmou o dirigente, em entrevista para a rádio Transamérica. A única exceção, segundo ele, será o Campeonato Paulista, que tem contrato até 2022 com a emissora.

O pagamento feito pela Globo é a principal fonte de receita dos clubes pequenos durante os campeonatos estaduais. Mesmo assim, Petraglia acredita que essas competições não vão acabar. “Não pode acabar. O Estadual tem que ser feito o ano inteiro e buscar outras verbas, outras alternativas de financiamento. Não podemos acabar... Temos 650 clubes profissionais no Brasil. Essa é a base do nosso futebol”, declarou.