Gloria Estefan recebe medalha de ouro das artes do governo da Espanha

Folhapress

MADRI, ESPANHA (FOLHAPRESS) - A cantora Gloria Estefan, de ascendência cubana, foi homenageada pelo governo da Espanha, nesta segunda-feira (23), por sua contribuição para as artes. Acompanhada por seu marido e produtor musical Emilio, a cantora recebeu a Medalha de Ouro de Mérito nas Artes do ministro da Cultura, José Guirao, no Teatro Real, em Madri.

A cerimônia foi organizada especialmente para Gloria, que não pôde comparecer a um evento no início deste ano no qual o rei Felipe entregou medalhas a vários outros homenageados. A cantora conquistou fama mundial nos anos 1980, além ter vencido vários prêmios Grammy.

Falando aos repórteres mais tarde, Gloria Estefan comentou a respeito de algumas das questões que os latinos enfrentam nos Estados Unidos, inclusive a política de separar crianças imigrantes de seus pais.

"Estamos assustados com o tratamento que estas crianças receberam. [...] É um momento muito difícil, e acho que os Estados Unidos como um todo estão um pouco tensos. É um momento difícil em todo o mundo", disse a cantora.

Gloria disse ter terminado de gravar um disco que deve sair em janeiro. "Reinventamos algumas de minhas músicas, então vocês podem considerá-lo um 'Grandes Sucessos', por assim dizer, mas não, porque também tem quatro faixas novas."