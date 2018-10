Glória Pires faz vídeo para divulgar primeira eleição de uma das filhas

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Cheia de orgulho, a atriz Glória Pires, 55, registrou o momento em que a filha Ana Morais, 18, saiu de casa para votar pela primeira vez.

Com a legenda "Incansável pela democracia", Pires perguntou à filha o que ela estava sentindo em pode participar de sua primeira eleição de sua vida. "Felicidade! Estou achando legal poder exercer a cidadania", disse Ana, sorridente.

Gloria é mãe de Cleo, sua única filha com o cantor Fábio Jr. (com quem ficou de 1979 a 1983), e também de Antonia Morais, de 26 anos, e Ana Morais, de 18, e Bento, 14, todos filhos de seu casamento com o atual marido, o músico Orlando Morais.