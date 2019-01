GM no Brasil quer liberar terceirização, aumentar jornada e reduzir salário, diz sindicato

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A GM (General Motors) quer liberar a terceirização em toda a fábrica de São José dos Campos (SP) e implementar a jornada intermitente (por hora ou dia), como parte da reestruturação proposta pela montadora para a unidade, de acordo com representantes do sindicato dos metalúrgicos da região.

Os sindicalistas participaram de reunião com a diretoria da GM na tarde desta terça-feira (22). A proposta, segundo eles, traz 28 pontos, como aumento da jornada para novos contratados de 40 horas semanais para 44 horas e redução do piso salarial da categoria de R$ 2.300 para R$ 1.600.

O adicional pago a trabalhadores noturnos, hoje em 30%, poderia ser reduzido ao percentual exigido pela lei, de 20%.

A GM disse que não vai comentar o assunto.

"O medo com a terceirização é que a empresa demita os trabalhadores que operam diretamente com produto e contrate trabalhadores terceirizados pagando 40% menos", diz Renato Almeida, vice-presidente do sindicato.

A montadora teria levantado ainda, no entendimento do sindicato, a possibilidade de congelar aumentos salariais neste ano e não pagar PRL em 2019. Segundo Almeida, nos últimos anos o PRL da categoria tem ficado entre R$ 14 mil e R$ 16 mil.

Outro ponto que preocupa o sindicato fala sobre "exclusão da garantia de emprego aos empregados acidentados".

"Hoje, existe mais de 1.300 trabalhadores que sofreram doença ocupacional ou acidente e trabalham em serviços compatíveis na fábrica, com estabilidade, graças à convenção", diz Almeida.

O sindicato dos metalúrgicos de São José se reúne mais uma vez com a diretoria da GM nesta quarta-feira (23), às 14h, para esclarecer as propostas da montadora. A proposta da montadora só será colocada em votação ao final do processo de negociação.