Gmail Smart Compose: ajuda na hora de responde os e-mails

Uma maozinha e tanto. Essa é a promessa da novidade do Gmail. Ao menos para quem recebe muitas mensagens de forma protocolar ou não. Com a ajuda da inteligência artificial e do aprendizado em máquina, as respostas automáticas. No ano passado, a empresa já havia apresentado no Gmail a Resposta Inteligente, um recurso que entrega três respostas prontas de acordo com o contexto da mensagem recebida. A novidade de agora é o Smart Compose (composição esperta), que usa a inteligência artificial para criar emails do zero mais rapidamente.

Em resumo, serão respostas curtas que poderão ser selecionadas. O sistema cuida da saudação que abre a mensagem, entrega frases completas e também encerra o texto de acoro com o contexto. Por exemplo, sugerir “tenha um ótimo fim de semana” em uma sexta-feira.

Segundo o Google, o sistem não exclui a possibilidade do autor da mensagem receber a ajuda da ferramenta apenas quando achar conveniente, pois como ele opera em um segundo plano e dá sugestões enquanto a digitação acontece. O autor por ainda ignorar e escrever como à moda antiga.

Parceria Uber e Nasa

Uber disse que assinou um acordo com a agência espacial norte-americana NASA para explorar conceitos e tecnologias necessárias para o transporte de passageiros e de carga aérea dentro de uma área urbana.Este é o segundo acordo da Uber com a agência espacial. Como parte do pacto, a empresa irá compartilhar dados relacionados aos seus esforços para construir táxis voadores em 2020 para o desenvolvimento do programa de mobilidade aérea urbana (UAM, na sigla em inglês) da NASA.

“Usando dados do Uber, a NASA usará seu centro de pesquisa no aeroporto de Dallas-Fort Worth (DFW) para simular um pequeno avião de passageiros enquanto voa pelo espaço aéreo DFW durante o pico de tráfego aéreo programado e analisar se essas operações provocariam advertências de colisão de tráfego”, disse Uber em um comunicado.

Bizarrices

