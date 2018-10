Goiás perde para o CRB, mas segue no G-4 da Série B

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Goiás perdeu uma invencibilidade de cinco partidas na Série B do Campeonato Brasileiro. Nesta sexta-feira (19), o time dirigido por Ney Franco foi derrotado pelo CRB, fora de casa, por 2 a 0.

O resultado, porém, não vai mexer na permanência do Goiás na zona de acesso à Série A. A equipe esmeraldina ocupa a vice-liderança, com 53 pontos, e pode, no máximo, perder uma posição para o Avaí, que joga neste sábado contra o Oeste.

Hoje, a liderança da Série B pertence ao Fortaleza, com 57 pontos, seguido por Goiás (53) e Avaí (51). O G-4 é completado pelo CSA, com 51.

Iago e Luiz Gustavo fizeram os gols do CRB, que continua em situação delicada na competição. O time alagoano subiu para o 16º lugar, com 35 pontos, mas ainda corre risco de ser ultrapassado pelo Sampaio Corrêa, que neste sábado recebe o Londrina.

Em outro jogo desta sexta, o São Bento ficou no empate sem gols com o o Criciúma em casa. O time paulista chegou aos 40 pontos, ocupando o 14º lugar. Já os catarinenses não vencem há três rodadas e estão em 12º, com 41.