Goiás tropeça em casa contra o Londrina, mas segue vice-líder da Série B

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Goiás tropeçou na abertura da 30ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Nesta terça-feira (2), o time esmeraldino ficou no 0 a 0 com o Londrina, no estádio Olímpico de Goiânia.

Essa foi a quarta partida consecutiva de invencibilidade do Goiás. A equipe chegou aos 50 pontos e se manteve na vice-liderança. A ponta pertence ao Fortaleza, que jogará contra o Brasil-RS, em Pelotas, no dia 5.

Na próxima rodada, o Goiás enfrentará o Juventude, no dia 12, enquanto o Londrina, que está em oitavo lugar e não perde há cinco rodadas, recebe o São Bento.

O tropeço do Goiás permitiu que o CSA colasse na vice-liderança. O time alagoano derrotou o Paysandu por 1 a 0, em Maceió, com gol marcado por Hugo, e chegou aos 50 pontos. Os paraenses, contudo, estão na zona de rebaixamento, com 31 pontos na 18ª colocação.

Na próxima rodada, o CSA recebe a Ponte Preta, e o Paysandu também jogará em casa diante do CRB em um confronto direto da zona da degola.

Em outro jogo desta terça, o Sampaio Corrêa derrotou o Figueirense por 1 a 0, em casa, mas continua afundado na zona do rebaixamento. E ainda o Criciúma ficou no 0 a 0 com o Oeste, em Santa Catarina, mantendo as duas equipes na parte intermediária da tabela.