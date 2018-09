Goiás vence o rival Atlético-GO e assume a terceira posição na série B

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Goiás venceu o clássico contra o Atlético-GO por 2 a 1 neste sábado (15), no Estádio Olímpico (GO), e assumiu a terceira colocação na 27ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, com 45 pontos. O time está dois pontos atrás do líder Fortaleza e um ponto atrás do segundo colocado, o CSA.

O placar foi aberto por João Paulo, do Atlético, com um gol aos 6 min do primeiro tempo. O Goiás virou o jogo com gols de Michael, aos 31 min do primeiro tempo, e Lucão, aos 6 min do segundo tempo.

Também jogaram neste sábado Boa Esporte e Paysandu, com empate de 1 a 1 no Estádio Municipal de Varginha (MG). Já no Estádio Bento Freitas, em Pelotas (RS), o Brasil de Pelotas venceu o CRB por 1 a 0 e colocou o time alagoano na zona de rebaixamento.

Ainda na série B, o Criciúma venceu o Avaí por 3 a 2 no Estádio Heriberto Hülse, e o Oeste empatou com a Ponte Preta com placar de 0 a 0 na Arena Barueri.