Gol e Voyage agora com câmbio automático

A Volkswagen lançou a linha 2019 de Gol e Voyage, os dois modelos de entrada da marca, que ganharam a inédita opção de câmbio automático. A dupla anteriormente já foi oferecida com transmissão automatizada I-Motion, mas agora ela é automática de verdade com conversor de torque e seis velocidades.

No caso do hatch e do sedã compactos, a transmissão é sempre acompanhada do motor 1.6 16v MSI, capaz de render 120 cv e 16,8 kgfm. Gol e Voyage automáticos custam, respectivamente, R$ 54.580 e R$ 59.990. Os dois também estão disponíveis com propulsor 1.6 e câmbio manual de cinco marchas. Porém, nesse caso, o motor é o EA 111 bicombustíveis oferecido anteriormente, com oito válvulas e rendendo 104 cv e 15,6 kgfm, com preços sugeridos de R$ 51.040 para o Gol e de R$ 56.820 para o Voyage.

Agora disponíveis em versão única, Gol e Voyage trazem de série ar-condicionado, direção hidráulica, banco do motorista com ajuste de altura, suporte para celular integrado ao painel com entrada USB, travas e vidros dianteiros elétricos, encosto do banco traseiro rebatível, desembaçador traseiro, alerta sonoro de faróis acesos, tomada 12V no console central e para-sol com espelho para motorista e passageiro.

