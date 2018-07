Goleiro brasileiro Rafael Cabral troca o Napoli pela Sampdoria

Folhapress

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Depois de cinco anos como jogador do Napoli, Rafael Cabral foi anunciado neste domingo (22) como novo reforço da Sampdoria. O ex-goleiro do Santos chegou sem nenhum custo, já que seu contrato havia sido encerrado na última equipe na Itália.

Desde que deixou o Brasil, Rafael Cabral não conseguiu se firmar no futebol italiano. No Napoli, passou a maior parte de sua experiência na reserva do experiente espanhol Pepe Reina.

Na Sampdoria, Rafael terá a companhia de outro brasileiro, o lateral Júnior Tavares, adquirido recentemente pelo clube italiano junto ao São Paulo.

Rafael Cabral despontou no Santos na mesma geração de Neymar e Paulo Henrique Ganso. Pelo clube, foi campeão da Copa do Brasil de 2010 e da Libertadores de 2011, entre outros títulos. No mesmo período, chegou a ser convocado para a seleção olímpica do Brasil.