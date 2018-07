Goleiro mais caro do mundo, Alisson assina com Liverpool por R$ 335 milhões

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Alisson, goleiro titular da seleção brasileira durante a Copa do Mundo da Rússia, tornou-se nesta quinta-feira (19) o jogador mais caro da sua posição. O Liverpool confirmou a contratação do atleta de 25 anos, que deixa a Roma por 75 milhões de euros (cerca de R$ 335 milhões), segundo a mídia inglesa.

"Estou muito feliz, é um sonho realizado vestir uma camisa tão prestigiada de um clube deste tamanho, que está acostumado com vitórias", disse Alisson ao site oficial do Liverpool. "Em termos da minha vida e da minha carreira, é um grande passo fazer parte deste clube e desta família", acrescentou.

De acordo com o jornal inglês The Guardian, o clube inglês havia feito uma proposta inicial de 70 milhões de euros para a Roma, que acabou recusada. Após aumentar a oferta em 5 milhões de euros, o Liverpool entrou em acordo com a equipe italiana nesta quinta (19).

A oferta dos ingleses superou a da Juventus, que em 2001 pagou 52 milhões de euros (cerca de R$ 232 milhões) ao Parma por Buffon.

Nesta quinta, o diretor esportivo da Roma, Monchi, justificou a venda do goleiro. "A oferta (do Liverpool) foi muito acima da média do mercado -foi muito significante. Nós pesamos os prós e os contras e decidimos falar com o Liverpool para chegar a um acordo", disse o espanhol.

O goleiro brasileiro Ederson, que estava no banco de reservas da seleção na Rússia, é o terceiro da lista em transferências mais caras da história. Ele rendeu 40 milhões de euros (aproximadamente R$ 179 milhões) ao Benfica quando foi para o Manchester City, em junho de 2017.

Nascido em Novo Hamburgo (RS), Alisson foi revelado pelo Internacional e é irmão mais novo do também goleiro Muriel. Foi contratado pela Roma em 2016 e participou da campanha de semifinal da equipe na temporada 2017-18 da Liga dos Campeões.