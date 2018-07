Goleiro mais caro do mundo, Alisson custa R$ 323 milhões para o Liverpool

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Alisson, goleiro titular da seleção brasileira durante a Copa do Mundo da Rússia, tornou-se nesta quinta-feira (19) o jogador mais caro da sua posição.

O Liverpool confirmou a contratação do atleta de 25 anos, que deixa a Roma por 72,5 milhões de euros (cerca de R$ 323 milhões), segundo o clube italiano.

"Estou muito feliz, é um sonho realizado vestir uma camisa tão prestigiada de um clube deste tamanho, que está acostumado com vitórias", disse Alisson ao site oficial do Liverpool.

"Em termos da minha vida e da minha carreira, é um grande passo fazer parte deste clube e desta família", acrescentou.

A oferta dos ingleses superou o recorde anterior. Em 2001, a Juventus pagou ao Parma 52 milhões de euros para contratar o goleiro italiano Gianluigi Buffon.

No site do Liverpool, o treinador Jürgen Klopp se referiu a Alisson como um dos principais de sua posição.

"Em um momento nas últimas semanas surgiu a possibilidade, a oportunidade de assinar com um dos melhores goleiros do mundo. Não é para se pensar muito, para ser sincero, é só ter uma pequena conversa com os donos. Eles estavam bem animados, e eu também", disse.

Nesta quinta, o diretor esportivo da Roma, Monchi, justificou a venda do goleiro.

"A oferta [do Liverpool] foi muito acima da média do mercado -foi muito significativa. Nós pesamos os prós e os contras e decidimos falar com o Liverpool para chegar a um acordo", afirmou o dirigente espanhol.

O goleiro brasileiro Ederson, que estava no banco de reservas da seleção na Rússia, agora é o terceiro da lista em transferências mais caras da história.

Ele rendeu 40 milhões de euros (aproximadamente R$ 179 milhões) ao Benfica quando foi para o Manchester City, em junho de 2017.

Nascido em Novo Hamburgo (RS), Alisson foi revelado pelo Internacional e é irmão mais novo do também goleiro Muriel. Ele foi contratado pela Roma em 2016 e participou da campanha que levou a equipe italiana até as semifinais da Liga dos Campeões na última temporada.

Goleiros mais caros do futebol mundial

€ 72,5 mi: Alisson (BRA) - 2018

Roma (ITA) > Liverpool (ING)

€ 52 mi: Buffon (ITA) - 2001

Parma (ITA) > Juventus (ITA)

€ 40 mi: Ederson (BRA) - 2017

Benfica (POR) > M. City (ING)

€ 30 mi: Neuer (ALE) - 2011

Schalke (ALE) > Bayern (ALE)