Google anuncia Pixel 3 e tablet para competir com linhas da Apple e Microsoft

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Google anunciou nesta terça-feira (9), em evento da empresa em Nova York, o Pixel 3, seu novo smartphone, um tablet e o Google Home Hub, auto-falante inteligente com tela, semelhante ao lançado na segunda-feira (8) pelo Facebook.

O Pixel 3 estará disponível em dois tamanhos a consumidores, um modelo padrão de 5,5 polegadas e um modelo XL, de 6,3 polegadas.

Segundo a empresa, os auto-falantes estão 40% mais altos do que os do aparelho anterior, o Pixel 2, e a nova tela OLED de plástico é a melhor já aplicada em um telefone da empresa da Alphabet.

O Google também aperfeiçoou a câmera do smartphone, embora a do Pixel 2 já fosse considerada uma das melhores do mercado. A empresa diz que a câmera tem um chip de imagem personalizado, que melhora a imagem, assim como os aparelhos da Apple.

Uma novidade do aparelho é a Screen Call, uma função que detecta quando uma ligação é spam (uma propaganda indesejada, por exemplo). Se o usuário concorda se tratar de spam, pode bloquear ligações do número.

O smartphone estará disponível em três cores e o lançamento está previsto para o dia 18 de outubro, a US$ 799 (R$ 2.987,06).

O Google vendeu 2,53 milhões de aparelhos Pixel 2 e 2 XL ao longo de nove meses até 30 de junho, obtendo menos de 1% do mercado global de smartphones, de acordo com a Strategy Analytics.

Os primeiros aparelhos Pixel atingiram vendas de 2,4 milhões de unidades nos nove meses terminados em 30 de junho de 2017, disse a empresa.

O Android equipa a maioria dos smartphones ao redor do mundo.

Há três anos, o Google entrou na área de hardware para ter produtos em que pudesse exercer controle total sobre o desempenho de aplicativos e da receita gerada por eles.

Embora tenha sido bem-sucedido em vender aparelhos de baixo preço, tais como caixas de som e roteadores para uso residencial, os celulares encontraram dificuldade para avançar no mercado.

Este ano, o Google está realiza eventos para promover o Pixel 3 em cidades como Nova York, Londres, Paris, Tóquio e Cingapura, disse o porta-voz Kay Oberbeck.

TABLET

Já o Pixel Slate é considerado uma evolução do laptop Pixelbook, de 2017, embora ofereça experiência semelhante a de um tablet, com um teclado que pode ser separado da tela.

Ele foi projetado para ser uma "experiência completamente nova", disse Trond Wuellner, diretor de gerenciamento de produtos do Google, no palco do evento.

O novo produto mostra os esforços do Google no Chrome OS, sistema operacional da companhia para laptops, e na competição com dispositivos como o iPad Pro, da Apple, e a linha Surface, da Microsoft.

Assim como o iPad Pro, o aparelho tem auto-falantes frontais e câmeras frontais e traseiras de 8 megapixels.

O Slate será lançado este ano a US$ 599 (R$ 2.239,36). O teclado custará US$ 199 (R$ 743,96) e a caneta, US$ 99 (R$ 370,11).

HOME HUB

Já o Google Home Hub é como o Google Home, o auxiliar doméstico da marca, porém com um auto-falante e um assistente inteligente. Ele permite que usuários peçam para o dispositivo acender as luzes e se conectem com outros dispositivos domésticos.

Semelhante ao lançamento do Facebook, que na segunda-feira anunciou o Portal, e ao Eco Show, da Amazon, o Google Home Hub possui uma tela integrada que permite respostas visuais às perguntas.

O dispositivo custará US$ 149 (R$ 557,04).