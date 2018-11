Gordas e magras de biquíni louvam Mickey em desfile-parada da Água de Coco

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A novidade anunciada era o Mickey importado dos Estados Unidos, mas o que chamou a atenção na passarela da Água de Coco, que encerrou a 46ª edição da São Paulo Fashion Week, foi a inclusão de vários tipos de corpo na passarela.

Segundo o estilista Renato Thomaz, a inspiração foram as cores, aplicadas em looks monocromáticos, ora em tons vivos, ora em tons esmaecidos. A silhueta era clássica, com biquínis de cintura alta, asa delta e cortininha.

Gordos, modelos com estrias, idosos, modelos com celulite. Diferentemente de outros desfiles, os "defeitos" não foram escondidos pela equipe de maquiagem.

No final da apresentação, bonecos do Mickey e Minnie iguais aos dos parques da Disney entraram na passarela junto às modelos que vestiam a coleção inspirada no camundongo que completa 90 anos em 2018.

Sua silhueta virou estampa e suas orelhas, mangas bufantes.