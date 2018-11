Gorete Milagres revela inspiração para fazer mãe de jovem gay em 'Malhação'

Folhapress

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Gorete Milagres, 54, teve múltiplos motivos para comemorar o convite para participar de "Malhação - Vidas Brasileiras" (Globo). Ela estreou em uma nova emissora, homenageou a própria mãe e ainda trabalhou com a filha, Alice Milagres, 23, que está no elenco fixo da série teen.

"Adoro jovens. Brinco que sou uma eterna adolescente. Sou muito amiga das minhas filhas e o entrosamento com o elenco de Malhação aconteceu de imediato. Eu já assistia à série pela TV e sentia que conhecia esses jovens", afirmou a atriz, à reportagem.

Famosa por ter interpretado a personagem Filó no humorístico "A Praça É Nossa" (SBT), no final na década de 1990, e também em outros programas, ela diz que ficou próxima do elenco jovem rapidamente, visto que a maioria já conhecia seu trabalho.

"Eu gosto dessa energia que os jovens têm, esse brilho no olhar. Foi um encontro muito feliz."

Em "Malhação", Gorete deu vida a Beth, mãe de Michael, personagem gay interpretado pelo ator Pedro Vinícius, 18, que sofreu ataques homofóbicos na trama.

A atriz descreve como se preparou para o papel. "Comecei me perguntando quem é essa mãe, como ela se comporta, o que suas roupas dizem sobre sua personalidade, de onde ela veio, para onde ela vai. A pesquisa é o básico do ator. Eu já sabia quem era o Michael, um menino especial, alegre e usei essa informação também. Então tive um olhar para mim mesma, que sou mãe de duas jovens".

A mãe de Gorete, que tem uma filha gay assim como Beth, foi uma inspiração.

"Ela foi uma mãe amiga, presente e sempre ajudou para que cada membro da família aceitasse naturalmente suas opções sexuais", afirma a atriz.

Uma das cenas mais fortes protagonizadas por Gorete e Pedro Vinícius foi a que Michael sofreu agressão física e ficou machucado.

"Fiz muitas cenas dramáticas na vida, mas essa foi uma das que mais me doeu. O Brasil é o país que mais mata por homofobia e isso me detona. Já perdi um amigo com um tiro por um ataque homofóbico. Então aquela dor veio em cima dessa grande verdade do nosso país e dessa situação do preconceito."

A atriz afirma que fez a cena com dor e emoção, que chorou e sofreu muito. "Quando acabou, eu estava toda arrepiada e muito triste. Muito mesmo. A gente tem que representar o sentimento do outro e eu busquei essa verdade."

Veterana, Gorete afirma que sua experiência não conta nada quando inicia um novo desafio.

"Vivo cada trabalho como algo novo, inédito. Tive uma troca muito bonita com o elenco de Malhação. O que mais me surpreende nessa geração de atores é o entusiasmo, a dedicação, a entrega."

Apesar de feito apenas uma cena com a filha Alice Milagres, ela diz que o momento foi especial.

"Era apenas um cumprimento, o que já foi muito bacana. As pessoas sempre falam que ela tem meu jeito e que seu astral é o mesmo que o meu. Fiquei feliz demais de receber tantos elogios sobre a Alice, desde a parte técnica, da direção, até o seu comportamento. Foi tudo muito emocionante."

PARA SEMPRE FILÓ

Nascida no interior de Minas Gerais, Gorete Milagres valoriza a simplicidade, o compartilhamento de histórias, as experiências obtidas através de boas conversas.

"Sempre fui muito comunicativa, gosto de contar casos, de conversar. E a Filomena é extremamente isso. Ela só fez e ainda faz sucesso por conta dessa comunicação rápida que ela tem com as pessoas", diz.

Não é à toa que a dona do bordão "Ô Coitado" ainda está no imaginário do público e sobrevive tantos anos após sua estreia na TV. Atualmente, por exemplo, Gorete mantém uma série no YouTube chamada Filó Visita, em que grava encontros da personagem com pessoas que considera interessantes.

"Gravei recentemente com um senhor de 90 anos, que nasceu no meio do mato, na beira de uma cachoeira. Ficou viúvo aos 90 e arrumou uma namorada logo depois. Sabe aquelas pessoas que têm histórias que você não pode deixar passar? São pessoas muito boas, puras, livres e super interessantes. São pessoas felizes. Gosto muito de conversar, principalmente com idosos."

A história de Filó virou até livro. "Filomena - Minha História" foi lançado pela Matrix, em 2012, a convite de um editor.

"As pessoas confundem e acham que é a história da Gorete. Mas é uma história que eu criei e recriei para a personagem mesmo. É uma história do interior. Falo um pouco sobre consciência ecológica, generosidade, amizade. Também conto um pouco da história da Filó. O livro ficou pronto em pouquíssimo tempo. Amo escrever e contar histórias desde pequena."