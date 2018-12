Governador diz que inaugurações seguem rito da gestão Alckmin

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O governador Márcio França (PSB), por meio da Secretaria de Comunicação, informou que as solenidades de inaugurações, como descerramento de placas, seguem os mesmo ritos da gestão Alckmin, inclusive com a atuação da mesma equipe de cerimonial.

A secretaria ressaltou também que o governador entregou cerca de 15% de cerca de 300 obras prontas durante o período permitido por lei, ou seja, até o dia 7 de julho, três meses antes da votação do primeiro turno.

Em relação à prática de descerrar placas de equipamentos que já estavam em funcionamento, a pasta informou que os atos não podem ser considerados inaugurações, e sim atos solenes.

Sobre o processo movido pelos advogados da campanha de Doria ao governo estadual, França afirmou por meio de sua assessoria que "Doria, mais uma vez, não tem razão e tenta levar a disputa para o tapetão com medo do resultado das urnas".

Em julho, quando se pronunciou a respeito do processo, o governador atacou o opositor e declarou que "muito tucano acha que o Palácios dos Bandeirantes é deles."

O Palácio dos Bandeirantes informou que, no caso do hospital de Sorocaba, as implantações dos serviços são feitas gradativamente. Sobre a unidade da rede Lucy Montoro, afirmou que atendeu ao cronograma.