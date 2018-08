Governadora determina mudança em edital de concurso de cadete da PMPR

Da Redação Bem Paraná

Depois da enorme repercussão que o edital do concurso para cadete da Polícia Militar do Paraná (PMPR) causou, a governadora Cida Boghetti determinou, na tarde de ontem, “a urgente correção dos termos do edital aberto pela PM”. A governadora ressaltou que não admite qualquer postura discriminatória nos atos das instituições de Estado, e destacou o fato de ter escolhido uma mulher, a Coronel Audilene, para o comando geral da Polícia Militar.

O edital do concurso gerou polêmica ao exigir que todos os candidatos tenham um grau “regular” de “masculinidade”. A habilidade, avaliada no “Perfil Profissiográfico - Avaliação Psicológica”, determina que “o indivíduo não pode se impressionar com cenas violentas”, deve “suportar vulgaridades”, não se “emocionar facilmente” e tampouco “demonstrar interesse em histórias românticas e amor”.

O comando da PM informou que fará os “ajustes” necessários.