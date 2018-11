Governadora reconhece derrota e diz que trabalhará por Roraima

Folhapress

BOA VISTA, RR (FOLHAPRESS) - Única mulher eleita governadora em 2014 no país, Suely Campos (PP), que disputava a reeleição em Roraima, reconheceu a derrota na disputa deste domingo (7).

Ela ficou na terceira colocação, com apenas 11,13% dos votos válidos, atrás de Antônio Denarium (PSL), com 42,27%, e José de Anchieta (PSDB), com 38,78%.

"Respeitamos a decisão das urnas e continuaremos trabalhando muito até o fim do nosso mandato, fazendo o melhor para todo o povo de Roraima", disse Suely, por meio de um comunicado.

A governadora disse ter recebido o estado numa situação difícil —Anchieta governou Roraima entre 2007 e 2014, quando renunciou para tentar uma vaga ao Senado— e que enfrentou uma severa crise econômica no país e migratória sem auxílio do governo federal.

"Apesar de tantas adversidades, iniciamos a recuperação econômica e social, com uma gestão responsável", afirmou.

Ela não disse se apoiará algum dos candidatos que passaram ao segundo turno.