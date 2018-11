Governadores do MDB declaram voto em Alckmin

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O candidato Geraldo Alckmin (PSDB) comemorou o apoio público de dois governadores do MDB, Paulo Hartung, do Espírito Santo, e Pinho Moreira, de Santa Catarina.

Em vídeos publicados em redes sociais, os dois governadores, que não disputam a reeleição, defendem o tucano.

"O Brasil só tem a perder com a polarização do nós contra eles", diz Hartung. "Corremos o risco gravíssimo de o resultado dessa eleição prolongar ainda mais essa divisão e o sofrimento do nosso povo."

Para ele, Alckmin é "o ponto de convergência e possibilidade de união em torno de um movimento de salvação nacional".

Em depoimento mais curto, Pinho Moreira elogia o tucano. Alckmin é um "homem de espírito público, nós precisamos dele", afirma.