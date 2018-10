Governo abre consulta pública para leilão de suprimento de energia em RR

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Ministério de Minas e Energia abriu consulta pública pelo prazo de 15 dias para receber contribuições sobre as regras e diretrizes do leilão de suprimento de energia a Boa Vista (RR) a partir de 2021. A portaria foi publicada nesta quinta-feira (11) no Diário Oficial.

O objetivo do leilão é aumentar a produção de energia elétrica por meio de fontes limpas e renováveis no estado, onde há predominância de geração termelétrica a óleo diesel. O leilão visa dar robustez ao sistema de geração de energia do estado, com alternativas para soluções ambientais inovadoras, bem como evitar os apagões sucessivos.

As regras previstas na consulta pública estimulam o uso misto de fontes e tecnologias. O modelo de contratação proposto para o leilão permite a integração com outras soluções que venham a ser implementadas no futuro, como a entrada em operação da Linha de Transmissão Manaus -Boa Vista, bem como a construção da Usina Hidrelétrica de Bem-Querer, em Roraima.

O cadastramento das propostas de soluções de suprimento deverá ser realizado junto à EPE (Empresa de Pesquisa Energética). As contribuições para a consulta pública podem ser enviadas até 25 de outubro.