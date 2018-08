Governo aciona BC para evitar corte de energia da Venezuela a RR, diz ministro

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O governo brasileiro acionou o Banco Central para resolver uma dívida com a Venezuela e evitar o corte do fornecimento elétrico a Roraima, afirmou à Folha de S.Paulo o ministro de Minas e Energia, Moreira Franco.

O estado é o único do país que não é interligado ao sistema elétrico brasileiro e depende em grande parte da energia importada do país vizinho -que representa entre 65% e 90% do total, a depender do consumo mensal.

Os pagamentos, porém, estão atrasados, e a dívida chega a cerca de US$ 33 milhões (R$ 134,8 milhões) -o que levou a Venezuela a ameaçar interromper o fornecimento em setembro.

O motivo do não pagamento é operacional: os bancos públicos nacionais não conseguem fazer as transferências.

"A Venezuela está se liquefazendo. Viu-se que não tinha mais condições de o sistema funcionar", disse o ministro.

A solução do problema, segundo Moreira Franco, será dada por uma transferência entre bancos centrais. Além disso, o BC da Venezuela pediu que o pagamento seja feito em euros e não em dólares, como normalmente ocorre.

Ele não especificou quando a transferência será feita.

O pagamento também atrasou por causa da mudança monetária pela qual a Venezuela passou recentemente --foram retirados cinco zeros da moeda local.

Questionado sobre a data-limite dada para o pagamento, Moreira Franco destaca que a falta de pagamento não ocorreu por falta de vontade do Brasil.

"Como vai ter um deadline se o problema, na verdade, é deles? Nós estamos querendo pagar há muito tempo, não pagamos por dificuldades locais [da Venezuela]", diz.